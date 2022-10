​Le service public renforcé à Barrage

Le quartier de Barrage dans le Bassin de vie de la Saline compte désormais un nouvel équipement structurant. Il s’agit d’un Espace Associatif inauguré ce samedi 29 octobre 2022 en présence des habitant·es, des acteurs du tissu associatif et des 30 membres du Conseil des Habitants de la Saline.



Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, l’Adjoint de ce Bassin de vie, Dominique VIRAMA-COUTAYE, et les autres élu·es du Conseil Municipal, viennent au contact, rencontrer ces forces vives du territoire. Cette date très importante à plusieurs titres marque le renforcement du service public de proximité à destination de la population de Barrage.



C’est une nécessité en raison de la fermeture de la mairie annexe de Barrage en 2016 faute de service état-civil.



L’ancienne Municipalité a alors pris la décision d’arrêter définitivement le fonctionnement de cette mairie. C’est une décision lourde de conséquences, à la fois pour la population du quartier mais aussi pour le secteur associatif.



L’Espace Associatif de Barrage constitue la traduction concrète de la stratégie menée depuis plus de deux ans sur le territoire de Saint-Paul. Amener au plus près de la population le service public est un enjeu central.



Cette nouvelle dynamique se ressent aussi dans le Bassin de vie de la Saline, riche de ses près de 13.000 habitants. Surtout dans ce quartier de Barrage trop longtemps délaissé.



Ce nouvel équipement est structurant à plusieurs titres. Premièrement, il permet de rapprocher les services publics du citoyen. Cet espace contribue à rendre un meilleur service public de proximité. Créateur de liens sociaux, il se destine aux administrés.



Aussi, son ouverture allie trois enjeux : un contact humain, une fourniture de services et d’équipements. Cet espace a été doté en équipements informatiques. Les écrivains publics, les aidants connect et les conseillers numériques assureront des permanences tournantes pour accompagner au mieux des administrés dans leur démarche administrative « classique » et électronique. L’enjeu est de faciliter ces démarches dématérialisées de la vie quotidienne.



Les services municipaux et du CCAS viendront régulièrement. L’Espace Associatif de Barrage accueillera des permanences de partenaires (CAF, ARAJUFA), et de bien d’autres afin de faciliter les échanges et les démarches administratives avec les administrés.



Par ailleurs, cet espace réhabilité bénéficie également au secteur associatif. Ainsi, un agent de développement viendra aider au plus près ce tissu associatif. Un accompagnement aux projets est mis en place tout comme des actions menées pour encourager ces acteurs à se professionnaliser.



Cet accompagnement apporté aux acteurs associatifs est capital. C’est le sens des 4 millions d’euros injectés chaque année dans le tissu associatif par la Municipalité. La préoccupation centrale est d’aider les talents du territoire à exprimer leur potentiel.



Enfin, ce modèle de service public amélioré passe par l’aménagement d’équipement adapté aux besoins du quartier. Cet espace a donc été rendu accessible aux personnes à mobilité réduite avec la construction de rampes. Car Saint-Paul est aussi une terre solidaire et inclusive pour toutes les Saint-Pauloises et pour tous les Saint-Paulois.