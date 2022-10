La grande Une ​Le riz est menacé de pénurie

Le syndicat de la rizerie française a annoncé la semaine dernière le risque de difficulté d’approvisionnement en riz à cause de catastrophes climatiques en Asie. Par Baradi Siva - Publié le Lundi 17 Octobre 2022 à 07:36

Des ruptures d’approvisionnement en riz pourraient survenir dans les prochains mois. L’annonce a été faite par le syndicat de la rizerie française (SRF) et relayée par le magazine de consommation LSA. Après l’huile de tournesol et la moutarde, une nouvelle pénurie risque de toucher les étals des supermarchés.



Le Pakistan a été touché par des inondations importantes qui ont détruit 10% de la production de riz. Plusieurs secteurs de la Chine ont connu des vagues de chaleur sur la même période qui ont provoqué des pertes dans les rizières. L’Inde a aussi souffert des conditions climatiques de l’été austral.

Une hausse des prix à venir



Au moins 250.000 tonnes de riz seraient perdues selon le syndicat de la rizerie française. L’organisme rappelle que l’Inde a limité son exportation et ajouté une taxe sur l’exportation. La guerre en Ukraine a par ailleurs déstabilisé le marché mondial et l’Euro a perdu en valeur, des conséquences indirectes seront ressenties.



Le riz basmati sera concerné par les difficultés d’approvisionnement, mais aussi les étuvés et les risottos, comme l’indique le SRF dans un communiqué relayé par le magazine LSA.



Des difficultés en 2023



Les gouvernements des pays asiatiques confirment que le marché du riz va se tendre. Mais les stocks seraient assez importants en Chine, en Inde et au Pakistan pour faire face à la demande actuelle jusqu’à la fin de l’année. Les médias singapouriens et philippins précisent que les prix devraient tout de même augmenter mais qu’une rupture d’approvisionnement n’est attendue que d’ici 2023, mais serait inévitable.



La production mondiale du riz devrait baisser de 2% selon les plateformes d'analyses américaines qui surveillent les marchés. Il s’agira alors du niveau le plus bas de production en cinq ans. Le gouvernement des Philippines a décidé en conséquence d’augmenter le budget alloué à l’achat du riz pour pouvoir faire plus de stocks.



Les Philippines ont commencé à augmenter leur consommation de riz afin de faire face aux crises mondiales qui affectent les autres produits, comme le blé dont le prix explose. D’autres pays sont impactés par cette pression supplémentaire sur les stocks, comme le Nigeria, le Ghana et le Sénégal qui connaissent déjà des difficultés d’approvisionnement.



