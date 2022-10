​Le réseau internet d’Elon Musk à La Réunion à partir de 2023

Alors que le déploiement de la 5G n’est pas terminé sur l’île, La Réunion devrait prochainement avoir un autre moyen d’accéder à Internet. La constellation de satellites développée par le milliardaire Elon Musk pourrait bientôt bénéficier aux Réunionnais.



Déjà disponible dans l’Hexagone, Starlink fournit un accès Internet haut débit à faible latence dans diverses régions du monde. La Réunion est sur la liste des régions “en attente de couverture de service ou d'approbation réglementaire” et le site annonce une mise en commercialisation du service de connexion par satellites d’ici 2023.



Le réseau de constellations d'Elon Musk peut permettre aux habitants des zones mal desservies par les réseaux fixes et mobiles des opérateurs télécoms d'avoir accès à l'internet à haut débit.



Les milliers de petits satellites de Starlink, circulant en orbite basse (principalement 550 kilomètres) autour de la Terre, pourraient permettre de développer la connectivité dans “les zones blanches mobiles ou mal desservies par les réseaux fibrés”, a indiqué l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep).



L’accès à Starlink nécessite l’achat d’un kit spécifique vendu à plus de 600 euros, et un abonnement de près de 50 euros par mois.



Ouvert aux utilisateurs depuis 2020, le service Starlink compte désormais plus de 700.000 abonnés dans le monde, dont 6.500 en France selon le fournisseur alternatif d’accès à Internet.