Le réseau Internet d'Elon Musk est disponible à La Réunion

Starlink, le réseau Internet satellitaire d’Elon Musk, couvre maintenant notre île. Les Réunionnais pourront souscrire à cette offre qui utilise une technologie différente de celle des fournisseurs d’accès internet installés dans le Département, mais qui a aussi un prix plus important. Par La Rédaction - Publié le Mercredi 1 Février 2023 à 15:05





Cette nouvelle offre devrait notamment permettre de couvrir les besoins pour “les zones blanches mobiles ou mal desservies par les réseaux fibrés”, a expliqué l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep). Le milliardaire Elon Musk développe depuis 2020 son propre service d’accès à Internet. Contrairement aux connexions traditionnelles via des câbles sous-marins, son réseau Starlink fonctionne grâce à une constellation de satellites Cette nouvelle offre devrait notamment permettre de couvrir les besoins pour “les zones blanches mobiles ou mal desservies par les réseaux fibrés”, a expliqué l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep).

Mais ce réseau Internet d’un genre nouveau est onéreux. L’installation du réseau individuel (antenne satellite) est à la charge de l’utilisateur qui devra débourser 450 euros pour acquérir le matériel puis payer 70 euros par mois pour utiliser le service et cela sans compter les frais de port. Des coûts qui devraient freiner beaucoup de Réunionnais.



Les performances annoncées par le réseau Starlink ne seraient pas meilleures que celles des fournisseurs d’accès à Internet locaux qui affichent bien plus de 200 Mb/s selon le baromètre 2022 de NPerf. L’Internet satellitaire d’Elon Musk n’atteindrait lui que 150 Mb/s. Ce service devrait donc principalement intéresser les Réunionnais qui se trouvent dans des zones blanches. Un nombre limité d’utilisateurs potentiels car notre île figure parmi les départements les plus fibrés de France.