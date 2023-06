​Le refuge de la SPA à Pierrefonds visité durant la nuit

C’est en prenant leur poste ce dimanche matin que les bénévoles de la "SPA du Sud Réunion" ont découvert que leurs locaux avaient été visités la nuit dernière. A leur plus grand désarroi, ils y ont retrouvé des chiens blessés et d’autres manquaient à l’appel.



"Tous nos boxes ont été ouverts", déclare la SPA du Sud Réunion, l’association qui pilote le refuge situé à Pierrefonds Saint-Pierre.



En tout, six chiens se sont sauvés alors que d’autres ont été découverts blessés légèrement suite à des bagarres entre eux.



Parmi eux tout de même, un chien a été découvert avec un oeil très abîmé.



Depuis 7h30 ce dimanche et l’arrivée des bénévoles, l’équipe a pu récupérer quatre chiens mais deux sont toujours dans la nature, il s’agit de Tao, un mâle adulte très timide, et Caprice, "femelle avec une gueule impressionnante mais pas méchante" (voir leur photo ci-contre), appelle à la vigilance l’association.



Toute personne susceptible de les apercevoir est priée de contacter l’association au 0262 25 98 17.



La présidente de l’association doit porter plainte pour faire la lumière sur cette intrusion préjudiciable au bon fonctionnement du refuge animalier.