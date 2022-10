A la Une . ​Le rappeur Maes aurait kidnappé et violenté le blogueur Aqababe

Des vidéos de l’agression d’Aqababe ont fuité sur les réseaux sociaux. La séquestration serait survenue en 2019, le rappeur Maes et ses amis sont accusés par le jeune homme. Les forces de l’ordre ont été mobilisées, une enquête est ouverte. Par La rédaction - Publié le Mardi 25 Octobre 2022 à 14:14





Une agression sur fond d’homophobie



Le blogueur Aqababe est spécialisé dans les “scoops” sur les stars de la musique mais surtout de la téléréalité. Il avait notamment beaucoup commenté la venue des



Un conflit entre Aqababe et Maes aurait démarré en 2018. Le jeune homme avait affirmé que le rappeur aurait eu une relation homosexuelle. Le chanteur qui compte 1,7 million d’abonnés sur YouTube avait alors voulu confronter le blogueur. Il s’est filmé au pied de l’immeuble où le jeune de 22 ans habitait. Les deux hommes ne s’étaient alors pas croisés.



Mais Maes aurait finalement retrouvé Aqababe en septembre 2019. Il l’aurait alors séquestré et emmené en voiture jusqu’à un lieu inconnu où le blogueur a été passé à tabac. Une affaire de séquestration et de violences a éclaté hier sur les réseaux sociaux. Des vidéos d’une agression sauvage sur le blogueur Aqababe ont été publiées. Les fans du commentateur de la vie des stars ont alerté les forces de l’ordre. Le service Pharos dédié aux actes délictueux sur la toile a été saisi.Le blogueur Aqababe est spécialisé dans les “scoops” sur les stars de la musique mais surtout de la téléréalité. Il avait notamment beaucoup commenté la venue des Anges à La Réunion Un conflit entre Aqababe et Maes aurait démarré en 2018. Le jeune homme avait affirmé que le rappeur aurait eu une relation homosexuelle. Le chanteur qui compte 1,7 million d’abonnés sur YouTube avait alors voulu confronter le blogueur. Il s’est filmé au pied de l’immeuble où le jeune de 22 ans habitait. Les deux hommes ne s’étaient alors pas croisés.Mais Maes aurait finalement retrouvé Aqababe en septembre 2019. Il l’aurait alors séquestré et emmené en voiture jusqu’à un lieu inconnu où le blogueur a été passé à tabac.

Des preuves en images



Les faits ont longtemps été passés sous silence jusqu’à il y a peu. Une star de la téléréalité, Dylan Thiry, est soupçonné d’avoir eu en sa possession les images de la séquestration et de les avoir montrées à d’autres membres des différents tournages. Des bandes sons ont fuité sur les réseaux sociaux, l’homme assure à Maes, qu’il nomme lors des appels, qu’il a supprimé les vidéos et que celles-ci n’allaient pas fuiter.



Elles se sont pourtant retrouvées sur Internet dans les heures qui ont suivi. On y voit notamment Maes en voiture, qui se moque ouvertement d’Aqababe, installé sur la banquette arrière, visiblement très inquiet.



D’autres images montrent le jeune homme, accroupi, recevoir des coups pendant qu’une voix, très similaire à celle de Maes, lui ordonne de répondre à la question : “Alors, c’est qui le p*** ?” Le blogueur demande alors à ce que le passage à tabac s’arrête avant d’être frappé à coups de pied dans la tête.

“J’ai cru que j’allais mourir”



Aqababe s’est exprimé sur les réseaux sociaux et a expliqué avoir été roué de coups, avoir été forcé à se déshabiller, puis avoir été traîné nu sur des gravillons. Les scènes de violence ont été filmées et ont maintenant fuité.



Les fans du blogueur ont alerté les forces de l’ordre qui se sont rendues chez la victime. Le service Pharos a été saisi et une enquête est ouverte, selon la Police nationale.



Le rappeur Maes n’a pour l’instant pas réagi aux accusations portées à son encontre sur les réseaux sociaux.