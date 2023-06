​Le radar tourelle de Cambaie pourrait être déplacé

Vous êtes dans les embouteillages de Cambaie et vous vous demandez si le radar tourelle dans le sens nord-sud à hauteur du stade olympique n’y est pas pour quelque chose… Tous les après-midi de la semaine, c’est l’enfer entre la Rivière des Galets et la route digue de Saint-Paul.



Certains attribuent ce gros ralentissement quotidien à la présence du radar tourelle de Cambaie. Si la machine de contrôle de la vitesse contribue sans doute en raison du coup de frein opéré par chaque automobiliste (et c’est tant mieux puisqu’il est fait pour une prise de conscience de sa vitesse), c’est aussi le flux des véhicules en provenance de l’axe mixte qui vient asphyxier le réseau aux heures de pointe. Plus loin, c’est la sortie vers l’Etang Saint-Paul qui génère à son tour quelques frictions entre automobilistes.



Les services de l’Etat mènent une réflexion sur l’opportunité de déplacer le radar situé "dans une zone de circulation dense avec de nombreuses voies d’insertion et de sortie".



"Au regard des nombreux points d’attention du secteur qui nécessitent une prudence accrue des usagers de la route, une réflexion est en cours pour déplacer ce radar tourelle dans une zone moins contraignante", nous confirme la préfecture.



Cependant, la décision se prendra après un tour de table pléthorique. "L’installation et le retrait de radars se fait en concertation avec les gestionnaires de voirie et les forces de sécurité intérieure, en fonction notamment des infractions relevées et de l'accidentologie, mais aussi de critères de faisabilité technique et après validation du préfet. Ensuite, la demande doit être validée au niveau national par la Délégation du contrôle automatisé (DCA)", service du ministère de l’Intérieur situé dans la ville de Tours, dans le département d'Indre-et-Loire.



Si la circulation dense combinée ou non à la présence du radar génère régulièrement des accrochages pare-choc contre pare-choc dans ce secteur, le nombre d’accidents graves est très rare si l’on se fie aux chiffres de la sécurité routière. Depuis le début de cette année, aucun accident n’a été enregistré par les forces de l’ordre à proximité de ce radar et un seul en 2022.