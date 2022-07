A la Une . ​Le problème d’accès à l’eau en Grande Comore est aussi un problème français et réunionnais

Souvent moquée pour être évoquée à tout va par la classe politique, la coopération régionale prend tout son sens lorsqu’elle apporte du concret dans la vie de populations de la zone océan Indien. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 25 Juillet 2022 à 19:27

Le président du Conseil départemental et la directrice de l’Agence Française de Développement (AFD) Réunion ont signé ce lundi une convention en faveur d’un projet d’amélioration des structures en eau en Grande Comore.



La plus grande île de l’archipel est tout simplement dépourvue d’eau douce de surface en l'absence de ruisseaux ou de rivières. L’accès à l’eau potable demeure ainsi un bien rare.

Seulement 15% de la population de l'île de Grande Comore bénéficie d’un approvisionnement en eau de bonne qualité, contextualise le directeur du service de l’Eau du Département, et dès lors qu’on s’éloigne des villes, ce taux déjà peu mirobolant chute à 9% en zone rurale.



C’est dans ce cadre de grande précarité face à la précieuse ressource que la présidence de l'Union des Comores a sollicité sa voisine réunionnaise il y a dix ans déjà. De cette prise de contact est né un schéma directeur puis l'identification des solutions à apporter. Cette convention poursuit cette logique.



"Nous sommes dans un bassin de vie où les populations attendent que nous travaillions les uns avec les autres", avise Cyrille Melchior pour qui ce projet en appelle d’autres. "Aujourd’hui c’est les Comores, demain ça sera peut-être Madagascar. Nous sommes là pour participer à un élan coopératif. Nous voulons contribuer humainement et humblement au développement des pays environnants", cadre-t-il cette démarche de coopération.



"Anticiper avant que le problème de l’eau ne soit exacerbé"



Si cette intervention dans un pays étranger, venant d’une collectivité territoriale, pourrait étonner certains, l’institution prend le train du sens de l’histoire qui veut qu’un problème qui survient sur un territoire voisin deviendra un jour ou l'autre « notre » problème. Le territoire français de Mayotte peut en témoigner puisque nombre de Comoriens tentent leur chance vers ce qu’ils pensent être l’eldorado voisin : Mayotte et ses infrastructures plus développées.



"Il faut se projeter à dix, vingt ans", confirme le vice-président délégué à la gestion de l'eau, Gilles Hubert, et "anticiper avant que le problème de l’eau ne soit exacerbé car derrière le problème de l’eau, il y a des problèmes sociaux", entrevoit Cyrille Melchior.



Le second objectif recherché dans ce projet de coopération est de projeter le génie réunionnais en matière de maîtrise de la ressource, via notamment l’ingénierie de la SEM départementale SAPHIR et ainsi former des cadres et techniciens comoriens, notamment ceux de l’opérateur national SONEDE (société nationale d’exploitation et de distribution des eaux).



Le projet d’amélioration des structures en eau dans le nord-est de l’île de Grande Comore, qui doit s’étaler sur 24 mois, est budgétisé à 619.000 euros. Le Département de La Réunion contribue à hauteur de 158.000 euros. Le delta est assuré par "un financement « subvention »", indique Marie-Pierre Nicollet, directrice de l’AFD, c’est-à-dire qu’il est "apporté par les contribuables" français via le budget du ministère des Affaires étrangères.