La grande Une ​Le principal du collège Juliette Dodu suspendu

Fait rarissime dans l’Education nationale et encore plus à La Réunion, un chef d’établissement a été suspendu illico presto après un signalement du parquet au rectorat. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 4 Juin 2020 à 11:06 | Lu 6209 fois

La décision du rectorat n’a pas traîné devant la nature des faits. Le principal du collège Juliette Dodu a été suspendu en raison d’une affaire strictement privée mais "incompatible avec ses responsabilités".



Il est suspendu pour une durée de quatre mois. Si son affaire n’est toujours pas traitée par la justice durant ce laps de temps, sa suspension sera automatiquement reconduite. Le secrétaire général de l’Académie de La Réunion confirme notre information.



"J'ai pris connaissance d’une information que m’a communiquée le procureur de la République le soir du 13 mai, confirme Francis Fonderflick. Suite à cette information concernant le principal du collège Juliette Dodu, j’ai estimé qu’il était nécessaire de suspendre l’intéressé. Cette suspension est d’une durée de 4 mois, à titre conservatoire, pour que l’intéressé puisse exercer ses droits et régler cette affaire, si ça se règle dans les quatre mois. Mais en tout cas, il ne peut pas exercer son métier au vu de la gravité de l’affaire. J’ai demandé au ministère de signer, le soir même du signalement du procureur, un arrêté de suspension, puisque les suspensions de personnel de direction sont de la compétence du ministre", rappelle-t-il le cadre réglementaire. Et "dès le jeudi 14 mai, j’ai eu l’arrêté de suspension de M.Gorisse", résume-t-il l'enchaînement très rapide des décisions. Suspension qui a été signifiée à l’intéressé le jour-même.

"Incompatible tant qu’on n’a pas la lumière sur cette affaire privée" Quatre mois, c’est la durée habituelle réglementaire dans tous les cas de figure, lorsque l’autorité de tutelle estime que le chef d’établissement ne peut exercer sa responsabilité car devenue "incompatible tant qu’on n’a pas la lumière sur cette affaire privée. Après c’est au procureur de faire son travail", avise naturellement le secrétaire général du rectorat, soucieux de la séparation d’avec le pouvoir judiciaire.



S’il ne peut exercer son métier durant sa suspension à titre conservatoire, l’intéressé conserve son traitement indiciaire de la fonction publique puisqu’à ce stade évidemment, il peut se défendre et traiter son affaire devant la justice. "Si l’affaire n’est pas réglée dans les quatre mois, la suspension sera renouvelée", ajoute le numéro 2 de l’Académie de La Réunion.



Le rectorat a nommé la principale du collège Cerneau de Sainte-Marie en remplacement du chef d’établissement suspendu. Il s'agit là pour le rectorat d'une simple question d'opportunité puisque cette principale avait été agressée, ainsi que son mari, il y a quelques semaines de cela. Actuellement en arrêt maladie, le rectorat a estimé qu'il était plus que nécessaire de la faire changer d'établissement au vu de ce contexte.



La principale du collège de Sainte-Marie rejoindra le collège de Saint-Denis à compter de l’année scolaire prochaine. D’ici là, c'est le principal adjoint de Juliette Dodu qui assure l'intérim.