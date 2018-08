​Le prédateur sexuel tente de mettre fin à ses jours à la vue des policiers

Un homme a tenté de se soustraire aux forces de l’ordre venues l’interpeller hier à Saint-Paul. Alors que les policiers arrivaient à sa hauteur, l’individu a sorti un couteau et a tenté de se couper la carotide.



Blessé, il a été admis à l’hôpital Gabriel Martin de Saint-Paul, révèle Réunion la 1ère.



L’homme procédait toujours au même stratagème avec ses futures proies aguichées via les réseaux sociaux. Se présentant comme un photographe, il tentait, à chacune de ses rencontres, d’obtenir des faveurs sexuelles des jeunes filles rencontrées via Facebook. L’homme effectuait un véritable chantage pour arriver à ses fins, en menaçant de dévoiler les photos dénudées précédemment obtenues de ses interlocutrices.



Deux victimes se sont déjà rapprochées des forces de l’ordre. Leurs signalements ont permis de confondre l’auteur de ces atteintes sexuelles.



Une perquisition à son domicile a suivi son arrestation. L’examen de son ordinateur aidera les enquêteurs à remonter le fil d’éventuelles d’autres victimes du prédateur sexuel. Il demeure en observation à l’hôpital Gabriel Martin.