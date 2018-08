A la Une . ​Le prédateur sexuel présumé mis en examen pour viols, tentatives de viols et agressions sexuelles

Le trentenaire appréhendé lundi dernier à Saint-Paul est présenté ce jeudi après-midi devant le tribunal de Saint-Denis où lui sera probablement signifié sa mise en examen.



Celui qui est présenté comme un prédateur sexuel sévissait sur le net. C’est via un célèbre réseau social qu’il entrait en relation avec ses futures victimes. Les jeunes femmes, dont certaines étaient mineures, se laissaient embarquer par les beaux discours du jeune homme qui camouflait ses véritables intentions derrière une vie de faux photographe professionnel.



En obtenant certaines photos de ses proies, l’homme passait ensuite au stade du chantage en menaçant de divulguer les photos pour mieux arriver à ses fins : obtenir des faveurs sexuelles.



Lors de son interpellation lundi dans les hauts de Saint-Paul, l’homme a tenté de se suicider en coupant sa carotide à l'aide d'un couteau. Son état de santé ne présentant pas d’obstacle à son placement en garde à vue, il a pu quitter l’hôpital Gabriel Martin très rapidement. Pour l’heure, la brigade de sécurité urbaine de Saint-André enquête à la suite de trois plaintes mais d’autres cas pourraient grossir les rangs des victimes. L’ordinateur et les cartes mémoire de l’appareil photo du mis en cause font l’objet d’un examen.



Après 48 heures de garde à vue au commissariat de Saint-André, le trentenaire sera fixé sur son sort Si jusqu’à présent, il a refusé d’être assisté par un avocat, c'est Me Léopoldine Settama qui assure sa défense.



En fin d'après-midi, le prévenu a été mis en examen pour viols, tentatives de viols, chantage, captation d'images à caractère pornographique, agressions sexuelles et extorsion de signature.





