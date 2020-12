A la Une .. ​Le prédateur sexuel au "petit sexe" condamné à 13 ans de réclusion criminelle

Le trentenaire qui faisait croire à une séance photo à des adolescentes sur Messenger dans le but de les violer, a été condamné par la cour criminelle ce vendredi à 13 ans de réclusion criminelle. Par SH - Publié le Samedi 5 Décembre 2020 à 09:59 | Lu 910 fois

Quatre victimes ont dû subir deux jours de procès devant la cour criminelle où était jugé Dimitri N., l’homme qui les a violé. Les faits remontent à juin et juillet 2018 ; le trentenaire appâte des adolescentes avec le compte d’une autre, afin de les convaincre de le rencontrer pour une séance photo. Mais la "séance" se déroule dans des lieux cachés à Saint-André, au Port ou encore à l’Etang-Salé. Il les pousse à se dénuder, prends des photos puis les menaces de publier les photos si elles n’acceptent pas une relation sexuelle. Souvent elles refusent mais il les viole. Et aucun acte n’est interdit pour lui. En tout, il en aurait contacté une quinzaine et violé cinq ou six.



Un viol de plus à cause de la négligence de la police ?



Une première plainte est déposée le 4 août 2018, et il n’est convoqué par la police que le 7 août. Ne répondant pas à cette convocation, il est activement recherché jusqu’au 13 août. Lors que la police le trouve à la Saline, allongé à l’arrière de sa voiture, il s’assène un coup de couteau à la gorge. "C’est quelqu’un d’abject, affirme le bâtonnier Georges-André Hoarau, avocat d’une des victimes. Les tentatives de suicide ne m’impressionnent pas, il avait huit jours pour le faire". Huit jours de trop pour le bâtonnier qui rappelle le viole d’une des filles pendant ce lapse de temps. "À cause de la négligence de la police qui ne l’a pas interpellé au moment de la première plainte".



Devant les forces de l’ordre, il avoue un manque de confiance lié à la taille de son sexe et à sa calvitie. En ciblant les plus jeunes, elles n’auraient pas assez d’expérience pour le comparer à d’autres. Ce n’est que devant les magistrats de la cour criminelle que Dimitri N. a commencé à prendre conscience de la gravité de ses actes. Il a été condamné à 13 ans de réclusion criminelle.







