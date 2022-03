A la Une . ​Le plus long pont suspendu au monde inauguré après 5 ans de travaux

La Turquie a inauguré le Canakkale 1915, le plus long pont du monde, après 5 années de travaux. Par NP - Publié le Dimanche 27 Mars 2022 à 09:55





Le Canakkale 1915 a été inauguré le 18 mars dernier, date commémorative de la victoire et navale des forces ottomanes, le 18 mars 1915, face aux alliés dans la bataille des Dardanelles pendant la Premier Guerre mondiale, "une manière de garder vivace le souvenir des martyrs de Canakkale", a déclaré le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan.



Situé au-dessus du détroit des Dardanelles, le pont de Canakkale 1915, de ses 4,608 km et sa portée (distance entre les deux piles) de 2,023 km, ôte le titre de plus long pont suspendu au monde au pont du détroit d’Akashi, au Japon et ses 3 911 m de long.



L’édifice colossal permet de la Thrace orientale à l’Anatolie en contournant Istanbul et d’éviter aux automobilistes circulant entre l’Anatolie et la péninsule de Gallipoli de traverser les Dardanelles via des ferries et réduire leur temps de trajet de façon considérable, en faisant passer celui-ci d’une durée moyenne d’un heure, "ce qui, en comptant le temps d’attente, pouvait représenter jusqu’à cinq heures ", selon



Après la réalisation de cet ouvrage, qui a coûté 2,5 milliards d'euros, le gouvernement turc prévoit la construction d'un tunnel sous le Bosphore, d'un troisième pont et d'un aéroport colossal à Istanbul.

Biz bugün Çanakkale’de Türkiye’nin büyüme, güçlenme, gelişme, bölgesinde ve dünyada huzurun, refahın, adaletin, hakkaniyetin sembolü hâline gelme vizyonunun yeni bir halkasına daha kavuştuk... pic.twitter.com/iUCmEIh0Nw

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 18, 2022