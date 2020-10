​Le" plan vélo", à Saint-Denis, Oui, mais.......!

Bien sûr, je suis favorable au développement de la circulation à vélo à Saint-Denis, pour des raisons d'écologie, de santé, d'encombrement des voies de circulation, de nuisances sonores.



Pour reprendre les propos de Madame la Maire, Ericka Bareigts : "Il s'agit d'offrir aux Dionysiens la possibilité de choisir le vélo comme mode de déplacement pour aller sur leur lieu de travail, au collège ou au lycée........".



Ma question : à quels Dionysiens s'adresse-t-telle ?



Il y a deux catégories d'habitants à Saint-Denis : ceux du centre ou du "plat", et ceux des " hauts" de la ville, qui composent une grande partie de la population .



Je cite : La Montagne, Bellepierre, le Brûlé, Saint-François, Bois de Nèfles, le Moufia, Grand canal, La Bretagne, etc.......

Si on considère le delta entre les résidents des bas, et les résidents des hauts de Saint-Denis, on constate que la majorité se trouve sur les pentes.



Autre constat, tous ces résidents des hauts, "descendent" en voiture à Saint-Denis, même si certains quittent la ville dans la journée pour des raisons professionnelles . Il faut être naïf pour croire qu'ils vont abandonner leur voiture sur un parking qui n'est pas encore programmé, pour s'adonner à la joie de la pédale !



"Nous allons proposer un accompagnement éducatif sur le" savoir rouler "dans les écoles...." ! Ce système existe depuis plusieurs mandatures . La Police Municipale dispense déjà ses conseils par le biais d'une piste cyclable démontable à disposition des écoles .



Juste une réflexion.