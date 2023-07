A la Une . ​Le nouveau gouvernement devrait être dévoilé aujourd’hui

Les noms des nouveaux ministres d’Elisabeth Borne seront connus dans la journée. Ils devraient tous participer à leur premier Conseil des ministres dès vendredi à la mi-journée. Par NP - Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 à 16:40

Le ministère des Outre-Mer va-t-il survivre au nouveau remaniement ?



Selon France Info, Philippe Vigier (député MoDem d'Eure-et-Loir) devrait remplacer Jean-François Carenco au ministère des Outre-Mer.



Selon des informations de BFMTV, Gabriel Attal, actuellement ministre délégué au Budget, devrait remplacer Pap Ndiaye à l'Education nationale.



Aurélie Rouseau, ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, devrait reprendre le ministère de la Santé que quitte donc François Braun.



Jean-Christophe Combe ne devrait plus être ministre chargé des Solidarités et devrait être remplacé par Aurore Bergé, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale.



Toujours selon BFMTV, Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat à l'Economie sociale et solidaire, devrait aussi quitter le gouvernement. Selon France Info, Philippe Vigier (député MoDem d'Eure-et-Loir) devrait remplacer Jean-François Carenco au ministère des Outre-Mer.Selon des informations de BFMTV, Gabriel Attal, actuellement ministre délégué au Budget, devrait remplacer Pap Ndiaye à l'Education nationale.Aurélie Rouseau, ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, devrait reprendre le ministère de la Santé que quitte donc François Braun.Jean-Christophe Combe ne devrait plus être ministre chargé des Solidarités et devrait être remplacé par Aurore Bergé, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale.Toujours selon BFMTV, Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat à l'Economie sociale et solidaire, devrait aussi quitter le gouvernement.