​Le népotisme, sport local ?

Définition du népotisme : « abus qu’une personne fait de son influence en faveur de sa famille, de ses amis ». En clair, c’est du favoritisme !



A la Réunion, certains (suivez mon regard vers St Leu) qualifient leurs adversaires de « gros blancs » alors qu’eux même ont des comportements inspirés du colonialisme. Sans me lancer dans l’analyse de la période, et, l’histoire le voulant, la descendance est primordiale pour cette époque sur un territoire en construction. C’était le système d’alors…..



Aujourd’hui, nous revivons cette époque et cet esprit, mais avec des acteurs nouveaux : politiques, hauts fonctionnaires …..



Je m’attarderai aujourd’hui sur les communes et leurs élus, pour une meilleurs perception de mon propos.



Regardons à la loupe, les maires de certaines communes. Ceux-ci se comportent en véritables seigneurs (voir saigneurs) sur leur fief, conquis à grands coups de démagogie. Leur peuple étant taillable et corvéable selon eux, à leur dévotion, serfs ou vassaux , droit de cuissage inclus pour certains. Une fois en possession de leur territoire, leur ambition est de « transmettre » leur conquête à leur progéniture. Ce territoire chèrement acquis doit rester dans la famille ! Non mais !



Pour étayer , quelques communes avec « droit de préemption familial » : Saint-Denis, Sainte-Marie, Saint-André, La Possession avec Robert, Saint-Paul, Saint Louis avec Hoareau, et enfin Saint-leu ! Et je dois en oublier.



Ces gens là, ont une conception erronée de la propriété municipale, le moyen âge n’est plus, la démocratie est passée par là !