A la Une . ​Le ministre des Outre-Mer Sébastien Lecornu bientôt en visite à La Réunion ?

C'est en tout cas ce qu'affirme Jean-Hugues Ratenon. Le député a pu s'entretenir avec ​le nouveau ministre des Outre-Mer, Sébastien Lecornu, ce jeudi. Après un aparté sur leur échange musclé lors des questions au gouvernement ce mercredi, Jean-Hugues Ratenon a proposé au locataire de la rue Oudinot de venir à La Réunion "le plus rapidement possible". Par Amandine Dolphin - Publié le Jeudi 9 Juillet 2020 à 15:10 | Lu 551 fois





"J’ai pu discuter avec le Ministre des Outre-Mer ce matin au ministère, en marge de la cérémonie avec les volontaires du SMA parmi lesquels figurent 9 jeunes Réunionnais.



Nous avons d’abord fait une mise au point sur l’échange que nous avons eu hier dans l’hémicycle lors de la séance des questions au gouvernement.



Suite à cela, je lui ai proposé de venir à La Réunion le plus rapidement possible afin qu’il prenne connaissance de la situation. Dans un message envoyé à tous les parlementaires réunionnais, quelques minutes après, le Ministre a annoncé qu’après la Guyane ce dimanche, sa prochaine visite sera bien à La Réunion fin juillet ou au plus tard début août.



Lors de notre bref entretien, nous avons pu déjà abordé de la nécessité de la mise en place d’un plan de relance propre pour La Réunion compte tenu de notre situation exceptionnelle.



A nous de nous préparer à faire des propositions."



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion

