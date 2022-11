A la Une . ​Le média réunionnais Kult soutenu par Google News Initiative

Dans le cadre de son programme Google News Initiative (GNI), le géant américain a sélectionné plusieurs organes de presse à l’échelle mondiale pour leur apporter un soutien. Kult, jeune média 100% réunionnais a été choisi par la firme. Par Znfos974 - Publié le Vendredi 25 Novembre 2022 à 10:39

Un regard nouveau et frais sur l’actualité





Cette sélection va permettre à Kult de s’installer encore plus dans le paysage audiovisuel réunionnais. Kult a été sélectionné au sein du programme " News Equity Fund ", un dispositif mondial visant à apporter un soutien financier aux médias qui servent principalement les communautés sous-représentées. Kult, le média vidéo , natif des réseaux sociaux, fait partie des 450 organes de presse à travers 52 pays, soutenus par Google et son News Equity Fund 2022.Lancé début 2021, Kult propose une nouvelle façon de consommer l’information à La Réunion . Des vidéos courtes, à regarder sur les réseaux sociaux. La rédaction de Kult, composée de jeunes journalistes, vise à apporter un regard nouveau et frais sur l’actualité. Avec près de 9 millions de vues et 20 500 abonnés, Kult permet d’entamer un débat et une réflexion sur les thèmes propres à la société réunionnaise.Cette sélection va permettre à Kult de s’installer encore plus dans le paysage audiovisuel réunionnais.