​Le littoral dionysien un peu plus propre grâce à eux

Ils ont sacrifié leur samedi matin pour la bonne cause. Des bénévoles ont répondu présent à l’appel de l’association Pti Colibri pour une matinée de nettoyage de la plage proche de l’embouchure de la rivière Saint-Denis.L’action plage propre s’est déroulée dans le cadre de la journée de la terre, en ce 21 avril.Munis de gants et de sacs poubelle, tout citoyen, et pas seulement les habitants du quartier du Bas de la rivière, pouvait apporter sa contribution pour rendre le site plus attrayant."Les récents phénomènes cycloniques ont rassemblé sur la plage de l’embouchure de la rivière Saint-Denis de nombreux déchets accumulés. Or la plage est fréquentée par des pêcheurs, des promeneurs, des touristes s’y attardent aussi", rappelle l’association socio culturelle Pti colibri créée en juin 2015.Les photos sont signées Pierre Marchal - Anakaopress