​Le joker de Gérard Collomb

Alors que notre ministre d’Etat en charge de Intérieur était interrogé sur la pertinence de la limitation à 80 Km / h sur les routes secondaires, celui-ci a botté en touche……Ce faisant, Gérard Collomb désavouait le premier ministre et le gouvernement Macron….. « je sors mon joker » annonçait-il, signifiant ainsi implicitement qu’il n’était pas d’accord et que des détails d’application étaient à reconsidérer.



Un couac de plus pour le gouvernement de Edouard Philippe aux ordres de qui vous savez, et qui s’affranchit de l’analyse de son ministre en charge de l’affaire et de son application. Cette péripétie met en relief la façon dont est gouverné notre pays .



Macron continue son one man show, avec une gouvernance à sa botte, des ministres insipides, incolores, de façon à lui laisser le champ libre. Le marionnettiste, c’est lui !



Personnellement , j’ai toujours pensé qu’il fallait laisser l’initiative de la limitation de vitesse aux départements, eux seuls connaissant l’état de leur réseau routier et la pertinence de l’application de la loi.