Les mouvements récents survenus en Amérique et en France font couler beaucoup d' encre et suscitent beaucoup de réactions, à juste titre..



Les unes plus pertinentes que les autres, l' essentiel est de faire mouche ! D' apparaître comme étant le plus grand défenseur de la cause décriée..même si la justesse de l' analyse n' est pas au rendez-vous...ou dévoyée volontairement pour orienter l' opinion.

C'est le jeu des intellectuels...ils fonctionnent à l'applaudimètre depuis que les médias leur ouvrent les bras..et font appel à leurs expertises des situations. Ils sont en urbi et orbi, plutôt qu' enfermés dans leur salle de cours...ou dans leurs manuscrits non lus par personne...qu' elle aubaine!.



C' est un corps de métiers porteur dans le charivari politico-médiatique ....de plus en plus exfiltrés de leur amphi pour enrichir la parole publique et épauler les journalistes de service.



Dans tous les domaines nous avons nos idoles, Onfray pour les uns , Eric Zeymour pour d' autres et j' en passe, la liste est longue.

On fait toujours dans les constats sans rechercher véritablement les causes profondes de ces agissements.



On veut alors des sanctions exemplaires, extrêmes à la hauteur des fautes commises...c' est un sentiment humain....mais quand la vindique populaire est portée à son paroxysme...exaltée, glorifiée.. par des intellectuels...



Mais si ça devait marcher, sous cette forme, ça fait longtemps que le racisme ou la violence ne devraient plus exister..car des sanctions en tout temps il y a.



Les faits qui arrivent ne sont jamais des faits nouveaux...les mêmes causes produisent les mêmes effets...



Et si c'était seulement un problème de structuration de l' esprit qu' il fallait modifier...et pour y arriver, il faut analyser les causes de ces émotions, changer les idées que l' on porte en soi, sur les uns et sur les autres, qui forment notre pensée de tous les jours et qui forgent notre tempérament, notre caractère et pas seulement rester sur les faits.



Ça donnerait de la hauteur à toutes ces bassesses.