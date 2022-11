​Le jackpot de l’Euromillions à 160 millions d'euros remporté en France

Il fallait pour cela cocher les numéros 2, 11, 37, 45, 47, ainsi que les numéros étoiles 2 et 3.



Il s'agit du septième plus gros gain à un tirage de l’Euromillions en France. La jeune Polynésienne qui avait remporté 220 millions d'euros à Tahiti le 15 octobre 2021 demeure le plus gros gagnant français de cette loterie européenne jusqu’à présent.



L’heureux détenteur du ticket gagnant de ce vendredi 4 novembre 2022 dispose de 60 jours pour se faire connaître.