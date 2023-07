​Le grand oral

D’une nouvelle génération pour une meilleure réussite ? ayant comme mission de mieux préparer l’élève à subir un entretien : pour l’aider pour une prochaine entrevue professionnelle ?

Pour beaucoup de jeunes, le courage et la dignité pour le travail n’aspire pas ou n'est vraiment plus ce qu'il était. Nous, nous y avons ramassé quelques valeurs car nous sommes d’une génération plus proche des besoins professionnels nous donnant une dignité ainsi qu’un statut de degré social pour pouvoir nous affronter aux changements de la vie.

En invitant nos jeunes à jouer cartes sur table au centre du foyer familial ; car aujourd’hui beaucoup se forment via les réseaux, et les en détourner ne serait-ce pas les ?



= Encourager : qu'ils soient fiers de ce qu'ils peuvent donner, montrer, apporter, répandre

= Engager : qu'ils soient accompagnés de nos conseils, de notre implication, colères, avis différents

= Secouer : qu'ils dépassent leurs faiblesses, qu'ils se battent ? > croire qu’ils ont déjà tout perdu alors qu’ils n’ont même rien essayé !



Le rêve a du mal a devenir réalité mais être en quête d'aller plus loin ne peut qu'apporter du positif. C'est se donner des chances d'avoir de plus grandes ambitions personnelles ainsi que professionnelles. Et dans le mouvement, suivons nos enfants et donnons-leur de l'espoir.

= Booster nos jeunes : leur dire que les échecs sont des étapes à traverser et qu'il ne faut pas baisser les bras. T'es pas le premier à subir, tu seras pas le dernier ! > leur faire prendre conscience qu'il peut y avoir pire.

= Motiver : qu'ils se construisent un ou des projets à buts : essayer de toucher au maximum à des domaines porteurs même dans les difficultés actuelles : chômage, insertion, piston-canon, valeurs humaines biseautées

Et aussi : donner de bons kozmen épicés et pimentés n'empêchent pas de percuter. Ceux-ci ne tombent pas dans les oreilles d'un sourd. Et ça aide à se remettre en question et évite à l’enfant de bifurquer vers des chemins épineux.



Le Grand Oral du lycée est limité ! Une fois et en temps. Une éducation qui permettrait de donner la possibilité à des Grands Oraux partagés de s’imposer au sein de nos familles ne seraient-ce pas des solutions viables et utiles à un meilleur recadrage ? Les parents des jeunes enfants devraient y trouver des remèdes afin de repartir sur de bonnes bases.

Les sujets du GO sont tellement multiples que les matières à réflexion ne doivent pas devenir sujets facultatifs. Le concept est très intéressant et si cela pouvait décrocher les enfants des écrans qui leur prennent pas mal de pensées réelles…