A la Une . ​Le gouvernement revalorise la rémunération de l'énergie issue de la bagasse

Le communiqué commun du ministère des Outre-mer, de la Transition Ecologique et de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire : Par LG - Publié le Jeudi 30 Mars 2023 à 20:16

​Le gouvernement revalorise la rémunération de l'énergie issue de la canne à sucre (bagasse) dans les départements d'outre-mer.



Comme prévu dans la convention canne signée à La Réunion le 13 juillet 2022 à La Réunion, le gouvernement a modifié l'arrêté du 20 novembre 2009 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite à partir de biomasse issue de la canne à sucre par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat dans les départements d’outre-mer et à Mayotte.



A partir de la campagne 2022 à La Réunion et des campagnes 2023 aux Antilles, la rémunération des planteurs livrant une canne dont le taux de fibre est supérieur à la moyenne observée sur le territoire sera revalorisée jusqu'à 3 € par tonne de canne.



Cet encouragement à la production d'énergie verte entre dans le cadre de la planification énergétique et du soutien du gouvernement à la filière canne-sucre-énergie-rhum outre-mer.