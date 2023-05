​Le générique du gouvernement: la fraude fiscale

Un homme averti en vaut deux ...le coup d'éclat du gouvernement.

Harro sur les riches!

Juste un positionnement politique pour se replacer à gauche...comme une tentative de reconquête après le fiasco dans la gestion de la crise sociale, tant décriée.



Un avis divergent: le droit des contribuables victimes des tracasseries du fisc.

L'essentiel de la fraude vient de la fraude à la TVA( vive la facturation électronique prévue en 2024) et à la fraude sociale.

Pour l'heure, il n'y a pas de souveraineté fiscale européenne comme dans de nombreux autres domaines.

On est en plein bal des hypocrites.

C'est la politique .

Et la lâcheté du gouvernement!



C'est bien plus facile de s'attaquer à un groupe de quelques dizaines de personnes plutôt qu'à une multitude de commerçants et artisans, qui fraudent à la TVA et aux cotisations sociales, à montant égal.