A la Une . ​Le gendarme de l’audiovisuel épingle TikTok

Le réseau social chinois prisé par les jeunes est pointé du doigt par l’Arcom qui déplore la diffusion de fausses informations et les algorithmes qui proposent des vidéos inappropriées aux jeunes utilisateurs. Par La Rédaction - Publié le Mercredi 30 Novembre 2022 à 08:40

L’Arcom (Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) a publié un rapport sur la diffusion de fausses informations sur Internet. Le gendarme de l’audiovisuel déplore un manque de mesures prises par TikTok pour lutter contre le partage de fausses informations sur sa plateforme.



TikTok a rendu pour la première fois un bilan annuel à l’Arcom. Mais l’autorité explique que la direction du réseau social n’a pas répondu aux questions précises qui lui ont été posées. L’Arcom explique que la plateforme chinoise manque de transparence sur ses outils d’identification des fausses informations et précise que le bouton de signalement de contenu n’est pas rapidement accessible.



L’Arcom révèle dans son rapport que TikTok indique travailler avec treize organismes de vérification des faits (dont, en France, l’AFP et Science Feedback) et prépare. Malgré les actions menées par la plateforme, le gendarme de l’audiovisuel a plusieurs préconisations. L’autorité demande ainsi au réseau social de mettre le bouton de signalement à proximité immédiate du contenu mais aussi une plus grande transparence sur le fonctionnement de l’algorithme pour éviter l’affichage de vidéos inappropriées au jeune public de TikTok.