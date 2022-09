Mayotte ​Le gasoil et le gaz plus chers à Mayotte qu’à La Réunion malgré la baisse des prix

Mayotte enregistre une forte diminution des prix des produits pétroliers. Le sans-plomb coût moins cher qu’à La Réunion, mais les prix de la bouteille de gaz et le gasoil sont plus élevés. Par NP - Publié le Jeudi 1 Septembre 2022 à 08:58

En raison de la baisse des cours du pétrole, de la majoration de l'aide exceptionnelle de l'État et de la baisse de la taxe spéciale de consommation, une forte diminution des prix des produits pétroliers est constatée à Mayotte à compter d’aujourd’hui. Les prix du gazole et du gaz restent plus élevés qu’à La Réunion.



Sans-plomb : 1,53€ / litre contre 1,55 euro/litre à La Réunion

Gazole : 1,36€ / litre contre 1,31 euro/litre à La Réunion

Bouteille de gaz : 26,00 € l’unité contre 15 euros à La Réunion.

Pétrole lampant : 1,23€ / litre

Mélange détaxé : 1,09€ / litre

GO Marine : 1,06€ / litre



Comme le prévoit la réglementation, le Préfet de Mayotte fixe mensuellement les prix maximum des produits pétroliers suivants :





Supercarburant sans plomb

Gazole routier et maritime

Mélange détaxé

Pétrole lampant

Gaz de pétrole liquéfié



Ces prix maximums (toutes taxes comprises) sont calculés en trois temps :



Tout d’abord, les prix maximum hors taxe sont établis à partir d’une méthode de calcul mentionnée dans la réglementation et de données objectivables. Ils prennent en compte les coûts supportés par les entreprises et la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale.



Dans un deuxième temps, les prix maximum toutes taxes comprises sont déterminés en ajoutant aux prix hors taxe le montant des différentes taxes applicables, notamment la fiscalité indirecte locale, dont les taux et tarifs sont déterminés par le Conseil départemental et dont les recettes contribuent au financement des collectivités locales.



Dans un troisième temps, la remise forfaitaire de 25 centimes par litre de carburant, financée par l’État, est appliquée aux prix toutes taxes comprises.

Au 1er septembre 2022, les prix maximums applicables à Mayotte seront les suivants :

Prix max toutes taxes comprises Prix max, remise financée par l’État compris Evolution par rapport au mois M-1 (cts€/l) Supercarburant sans plomb (en €/l) 1,78 1,53 -0,36 Gazole( en €/l) 1,61 1,36 -0,26 Pétrole lampant 1,23 Pas concerné -0,06 Mélange détaxé 1,34 1,09 -0,28 G.O marine 1,31 1,06 -0,18 Gaz de pétrole liquéfié (en €/bouteille de 12,5 kg) 26 Pas concerné -0,50

Déterminants de l’évolution mensuelle constatée



Les prix des produits pétroliers enregistrent une importante baisse pour le mois de septembre 2022 en raison de plusieurs facteurs :



- La baisse des cours du carburant : les cotations moyennes des produits pétroliers baissent fortement sur les 15 premiers jours du mois de septembre (– 19,4 % pour l’essence et -9% pour le gazole).



- La parité euro-dollar : l’euro s’est légèrement apprécié par rapport au dollar (+0,2 %)



- L’évolution de la fiscalité indirecte : Par délibération du 28 juillet 2022, le Conseil départemental de Mayotte a accordé une baisse globale de la taxe spéciale de consommation sur les prix de l’essence et du gazole routier de 74 €/m3 (pour une durée de trois mois). Par conséquent, la fiscalité sur l’essence enregistre une baisse de 13,5 % par rapport au mois précédent et celle du gazole enregistre une baisse plus importante (– 19%).



- La prolongation et la majoration de l’aide exceptionnelle financée par l’État : par décret du 22 août 2022, l’aide exceptionnelle est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022, majoré à 25 centimes d’euros par litre jusqu’au 31 octobre 2022.



- La baisse des frais de passage en dépôt

