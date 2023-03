Communiqué ​Le festival « All2Win » : Une manifestation autour de la culture hip-hop

La scène hip-hop de la Réunion sera à l’honneur du festival « All2Win », organisé par l’association « 974 AllStar » de Saint-Pierre en partenariat avec la Fédération Hip-Hop et Culture Urbaine de la Réunion et l'association BREAKIN SCHOOL. Par NP - Publié le Dimanche 5 Mars 2023 à 16:47

Communiqué de 974 AllStar :



Cette manifestation culturelle et artistique réunira les acteurs du mouvement hip-hop et offrira au grand public un éventail complet des différentes activités de cette culture Hip-Hop.



Le festival proposera un programme riche et varié, qui mettra en avant les talents locaux et permettra aux passionnés du hip-hop de se rassembler. Les participants pourront assister à des compétitions de danse, des performances de graffitis, des concerts de rap ainsi que des ateliers de danse hip-hop.



Le point culminant du festival sera la compétition « All2Win », qui mettra en compétition les meilleurs danseurs de hip-hop de l’île pour remporter un billet pour le prestigieux Battle International « Nothing2looz » à Toulouse. Cette compétition sera un véritable spectacle pour les yeux et les oreilles, avec des performances de haute volée et une ambiance survoltée.



Le festival « All2Win » se tiendra le 18 mars 2023 au Kerveguen de Saint-Pierre et est ouvert à tous les passionnés du hip-hop, quel que soit leur âge ou leur niveau de pratique.



Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Jerôme ABOLET (Bboy Flashbac) 0692558525

Mickael GIGAN (Bboy RedSo) 0693502125



À propos de l’association « 974 AllStar » :



L’association « 974 AllStar » est une organisation à but non lucratif qui œuvre pour la promotion et la valorisation du mouvement hip-hop et de la culture urbaine à la Réunion. Elle organise régulièrement des événements et des activités pour les passionnés du hip-hop, et est impliquée dans de nombreuses initiatives sociales et culturelles dans la région.