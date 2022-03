​Le doublement de surface de Mr Bricolage Savanna refusé

La SOREBRIC avait déposé une demande d’agrandissement de 3 107,29 m² sur son magasin Mr Bricolage situé à Savanna Saint-Paul.



L’extension demandée aurait fait passer le magasin d’une surface de 2 962,36 m² à 6 069,65 m² après travaux. L'extension consistait à opérer une jonction des deux bâtiments existants sans réorganiser la surface de stationnement.



Si le projet présenté est situé au sein d’un espace urbain de référence compatible au schéma d’aménagement régional (SAR) et est conforme aux prescriptions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du TCO et qu'il n’entrait pas en contradiction avec les orientations du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Paul, d'autres paramètres font que la demande d'extension a été refusée. Mr Bricolage voulait récupérer les locaux laissés vacants depuis la fermeture de l'enseigne Vogue située juste à côté.



L’extension refusée malgré sa conformité aux schémas d'urbanisme



Une partie des membres de la commission a considéré que l’étude d’impact sur la circulation rue du Kovil a été sous-estimée par les représentants du projet.



"Le projet d'agrandissement de l’enseigne prévoyait un nouvel accès et une nouvelle issue directement depuis la RN1, dans un secteur où la circulation peut s’avérer difficile à certaines heures notamment au vu du nombre d’accès limités à la rue particulièrement empruntée du Kovil", estime la CDC qui ajoute que "l'accord de la Région pour la réalisation d'une voie d'accès et de sortie directement sur la RN1 ne peut en tout état de cause être considéré comme acquis."



Autre argument avancé par les élus et personnalités qualifiées qui sont membres de la commission, ce projet est susceptible de détruire des emplois en centre-ville et de nuire à l’activité du cœur de ville de la commune de Saint-Paul.