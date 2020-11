A la Une ... ​Le dernier cambrioleur des cliniques vétérinaires condamné

Il restait un dernier cambrioleur à trouver. Il a été présenté devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis ce vendredi pour quatre cambriolages de cliniques vétérinaires dans l'Est. Par Soe Hitchon - Publié le Vendredi 6 Novembre 2020 à 16:25 | Lu 144 fois

Trois cambrioleurs des cliniques vétérinaires de l’Est et de La Possession ont été jugés lundi pour une série de vols avec effraction entre le 25 et le 31 octobre. L’un a été condamné à 3 ans de prison dont 1 avec sursis, un autre à deux ans de prison dont un an de sursis et le troisième à 18 mois de sursis. Mais il manquait toujours le quatrième.



Dénoncé par ses camarades, il a été retrouvé, interpellé et jugé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis ce vendredi. R.C n’a que 18 ans. Sur son casier judiciaire figure déjà une condamnation pour viol en réunion alors qu’il n’avait que 16 ans. Aujourd’hui, il est SDF. "Il vole pour se nourrir", indique son avocate. Un début de vie difficile, plongé dans la délinquance.



Il était jugé pour le vol de cartes bleues, téléphones et de clés à Saint-Paul, ainsi que le cambriolage de quatre cliniques dans l’Est dans la nuit du 25 au 26 octobre. Le tribunal a décidé de frapper fort: Il a été condamné à deux ans de prison ferme et placé sous mandat de dépôt.



Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois. Chaque... En savoir plus sur cet auteur

