Faits-divers ​Le "dealer" de tabac chimique porte plainte contre ses clients

Devant le tribunal correctionnel ce vendredi, trois hommes étaient jugés en comparution immédiate pour violences sur un individu qui, selon eux, n’est autre que leur dealer. En effet, eux sont consommateurs de tabac chimique. Agité, fatigués, les prévenus nient la plupart des faits. Par Soe Hitchon - Publié le Vendredi 26 Juin 2020 à 17:20 | Lu 5835 fois

Mercredi à Saint-Denis, ils auraient pris à partie un homme dans la rue, en plein jour, avant de le menacer avec un sabre, un couteau, lui asséner des coups et le tirer par les cheveux dans leur voiture. C’est grâce aux témoins présents qu’une patrouille de police à proximité a pu être alertée et a pu intercepter le véhicule.



La raison de cette violence ? Il s'agirait de leur dealer qui leur aurait vendu de la mauvaise chimique. Ils réclamaient donc leur argent. Mais selon eux, il n’y a pas eu de menaces, ni de coups. Une version difficile à prouver.



Les trois jeunes sont donc condamnés : 1 ans de prison avec mandat de dépôt pour celui au casier judiciaire vierge. 2 ans de prison avec mandat de dépôt pour le les deux autres.



