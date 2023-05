A la Une . ​Le cortège ministériel quitte l’aéroport en esquivant les casseroles

Attendus de pied ferme par les manifestants à l’aéroport de Gillot ce matin, Elisabeth Borne et ses ministres, venus “témoigner de l’engagement du Gouvernement en faveur des concitoyens ultramarins”, ont quitté l’aéroport par une sortie plus discrète. Par La rédaction - Publié le Jeudi 11 Mai 2023 à 07:40

Elisabeth Borne, Marc Fesneau, Christophe Béchu, Jean-François Carenco, et Olivier Klein sont arrivés ce jeudi matin à La Réunion pour trois jours de visite. L’objectif de cette première visite officielle de la Première ministre sur l’île et plus largement dans les Outre-mer : apaiser la grogne et aller à la rencontre des Réunionnais. A leur arrivée, Première ministre, ministres et ministres délégués ont choisi de ne pas se confronter à la foule.



Syndicats et contestataires à la réforme des retraites, entre autres, sont venus accueillir la Première ministre à l'aéroport Roland Garros avec des "dispositifs sonores portatifs". Comme les opposants au gouvernement en métropole, les citoyens en colère ont donné des coups dans des casseroles, bols et autres marmites pour faire part de leur mécontentement, en vain.



Après plus d’une heure d’attente et des négociations pour pouvoir se placer dans le rond-point de Gillot, les manifestants se sont rendu compte avec déception que le convoi ne croiserait pas leur route.

"La ministre fuit ses responsabilités"



"Madame la Première ministre est arrivée à La Réunion en catimini, parce qu’elle a préféré ne pas rencontrer le bruit des casseroles des Réunionnais. Elle a changé son itinéraire pour ne pas passer devant nous. (...) Au niveau national ils affrontent la réalité, mais à La Réunion, madame la ministre fuit ses responsabilités. On est un peu déçu. Pour une Première ministre, ne pas se confronter à la population, je trouve que c’est dommage", a déploré Karl Maillot, secrétaire général adjoint de la CFDT Réunion.