La grande Une ​Le consommateur métropolitain aura bientôt son panier anti-inflation façon BQP

Le projet était déjà dans les tiroirs. Olivia Grégoire, la ministre déléguée en charge de la consommation, interrogée par Le Parisien, l’a annoncé : le gouvernement veut inciter les acteurs de la grande distribution à établir un panier de produits de première nécessité au prix le plus bas. Par NP - Publié le Mardi 17 Janvier 2023 à 06:42



Des produits sur lesquels "les distributeurs s’engageraient à avoir le prix le plus bas possible de façon à ce que tous ensemble nous amortissons le choc inflationniste", a indiqué Bruno Le Maire, i



L’idée n’a rien de nouveau, puisqu’à La Réunion, celui-ci prend la forme du

Lors de sa visite sur l'île, le ministre délégué aux Outre-mer avait par ailleurs indiqué une volonté d’élargir le panier qui n’avait pas eu lieu en raison de l’inflation… Les consommateurs Réunionnais avaient obtenu le maintien du panier peï, soit 153 produits au prix maximum de 348 euros. Ce BQP+ mis en place à La Réunion devrait être renégocié en mars prochain.



