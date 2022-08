A la Une . ​Le concert de Ninho laisse place à une grosse déception

45 minutes de concert à tout casser. Certains fans de Ninho sont sortis du Parc Expobat écoeurés. Par LG - Publié le Dimanche 14 Août 2022 à 07:50

La vidéo et les photos du concert

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui déplorent avoir été menés en bateau. "J’ai acheté un billet sur lequel il est marqué 'concert de Ninho à 19H'. Évidemment qu’on peut s’attendre à voir un artiste local qui fait l’ouverture mais là il s’agissait d’un festival…. Je n’ai pas acheté mon billet pour ça !", explique une fan qui est allée jusqu’à publier un Facebook live pour partager sa déception. L'attente était d'autant plus insoutenable que certains sont venus en famille, avec des enfants, qui n'ont pas pu attendre jusqu'à 22 heures. Il s’agissait pour les fans de Ninho du concert de l’année mais la patience a ses limites. Présenté comme le concert du rappeur français, le spectacle s’est d’abord étiré en longueur avec des artistes locaux.Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui déplorent avoir été menés en bateau. "J’ai acheté un billet sur lequel il est marqué 'concert de Ninho à 19H'. Évidemment qu’on peut s’attendre à voir un artiste local qui fait l’ouverture mais là il s’agissait d’un festival…. Je n’ai pas acheté mon billet pour ça !", explique une fan qui est allée jusqu’à publier un Facebook live pour partager sa déception. L'attente était d'autant plus insoutenable que certains sont venus en famille, avec des enfants, qui n'ont pas pu attendre jusqu'à 22 heures.

"Je sors tout juste du sois disant CONCERT DE NINHO ! ARNAQUE DU SIÈCLE PAR KARTEL PROD ! NINHO ARRIVÉ À 22 h alors qu’il devait commencer à 19h comme écrit sur les billets. L’artiste WARREN BEN a chanté 3 fois la même chanson pour combler le trou mais s’est fait huer et est sorti de scène. De là, prend le relai, Biloute , (...), déjà sur la planète Mars dans sa tête. NINHO est arrivé à 22h pour 1h de show !!!!! Mi espère za bien Ramasse l’argent la fait sur nout dos, za perd la moitié des réunionnais !"

Ce fan n'était pas le seul à avoir trouvé le concert de Ninho trop vite expédié : "HONTEUX. Spectateur convoqué à 19h et démarrage du concert à 22h30. Basses beaucoup trop fortent pour les jeunes. J'appelle aux organisateurs de se renseigner sur la dangereusité des basses pour les tympans. 35€ la place... 0 instruments 0 musiciens et un chanteur (...) qui chante 45 minutes. Une agression pour les oreilles. De multiples malaises sont à déplorer, des enfants qui dorment avec des couverture de secours et d'autres spectateurs contraint de partir avant l'arrivée de l'artiste. Déplorable..."

Après ce concert beaucoup trop rapide pour ceux qui, notamment, ont fait la queue depuis la matinée, la double peine les attendait à la fin du concert avec des embouteillages en guise de bouquet final. D’autres messages nous sont parvenus tout juste après le concert :Ce fan n'était pas le seul à avoir trouvé le concert de Ninho trop vite expédié :Après ce concert beaucoup trop rapide pour ceux qui, notamment, ont fait la queue depuis la matinée, la double peine les attendait à la fin du concert avec des embouteillages en guise de bouquet final.