​Le compte administratif de la CASUD voté !

Le Président de la CASUD, André Thien Ah Koon, se félicite de l'adoption du compte administratif 2019 de la CASUD lors de la séance du Conseil Communautaire de ce vendredi 31 juillet 2020.



Le Président de la CASUD -comme l'exige la loi- a laissé la présidence de la séance au 1er Vice Président Bachil Valy et n'a pas pris part au vote qui s'est décompté comme suit: 3 voix contre (de l'opposition Tamponnaise) et 19 abstentions.



Le Conseil Communautaire qui est composé de 48 élus s'est vu aussi présenté le plan de sortie de crise élaboré par les 4 maires sous l'égide du Sous-Préfet de St-Pierre en début de semaine. Ce plan sera présenté de façon plus détaillée lors d'un prochain Conseil Communautaire.