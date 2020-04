Dans une société démocratique comme la nôtre, tout citoyen a le droit de critiquer nos gouvernants, quels qu’ils soient d’ailleurs. Mais lorsqu’un gouvernement prend une décision qui va dans le sens des intérêts des plus démunis d’entre nous, alors tous citoyens que nous sommes, nous pouvons aussi dire que la mesure de solidarité nationale est bonne et s’en féliciter.



C’est pourquoi en ma qualité d’animateur du comité local ‘’la Bretagne En Marche’’, je voudrais porter à la connaissance de nos concitoyens de l’île que plus de 100.000 d’entre nous recevront durant le mois d’avril courant un chèque énergie pouvant allé de 48 € à 277€ selon son revenu fiscal et la composition de son foyer. Donc aucune démarche n’est à entreprendre pour bénéficier du chèque énergie. Celui-ci est envoyé automatiquement aux bénéficiaires sur la base des informations transmises à l’administration fiscale dans le cadre de la déclaration de revenus. Les envois peuvent être sous format papier ou électronique pour ceux qui ont choisi cette voie l’année dernière.



Rappelons que le chèque énergie reçu en 2020 est valable jusqu’au 31 mars 2021. Qu’il peut être utilisé ici à La Réunion pour payer sa facture d’électricité (le plus souvent) ou sa facture pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique de son logement (beaucoup plus rarement).



Une fois le chèque en votre possession, vous pouvez le remettre en main propre à l’EDF, qui déduira le montant du chèque sur votre prochaine facture d’électricité, ou si le montant du chèque est plus important que la facture d’électricité considérée, une déduction sera également opérée sur la ou vos prochaines factures. Pareil pour l'entreprise qui réalise des travaux énergétiques de votre logement.



Mais, dans la situation actuelle du pays : confinement, ralentissement des activités de la poste, risque d’attraper la maladie…, il vaut mieux utiliser la voie électronique pour régler sa facture d’électricité en allant sur le site dédié du ministère de la transition écologique.

Pour les personnes ayant un revenu fiscal inferieur a 10700€, et qui n’ont pas reçu leur chèque énergie, ils pourront se rendre sur site du ministère de la transition écologique et solidaire et porter les réclamations sur le formulaire contact prévue à cet effet après le mois d’avril.



S’agissant des aides à la fourniture d’eau, il faut savoir que le gouvernement a mis à l’expérimentation une tarification sociale sur l’eau, qui pourrait être accordée aux locataire , mais aussi aux propriétaires, et qui devrait se généraliser à la fin de l’expérimentation, probablement dans les mois qui viennent vers la fin de cette année ou le début de l’année 2021. En tout cas, pour La Réunion, c’est la ville de Saint-Paul qui a été choisie comme collectivité expérimentale.



Voilà une mesure de solidarité à l’adresse de plus de 100000 familles de chez nous et, qui va apporter à l’économie locale une injection de plus de 20 millions d’euros sur la base d’un chèque moyen de 200€, qui valait la peine d’être porté à connaissance.

Bien amicalement.