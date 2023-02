A la Une . ​Le centre LGBTQIA+ de La Source vandalisé et incendié la nuit dernière

Le centre de ressources et d'accompagnement LGBTQIA+ de La Source à Saint-Denis a été brûlé et tagué de propos homophobes dans la nuit de lundi à aujourd'hui. Aucune victime n’est à déplorer mais le mobilier et les locaux, inaugurés en novembre 2021, ont été très endommagés. Une désolation. Par AR - Publié le Mardi 21 Février 2023 à 12:04





"Notre local a été incendié, vandalisé par des personnes qui voulaient faire un maximum de dégâts (...).Le but était véritablement de faire passer un message“, a déploré le président de l’association OriZon, Xylric Lepinay.



Une plainte devrait être déposée dans la journée.



Sur des images d'Alexandre Robert



C’est avec colère et indignation que j’ai appris la dégradation du centre d’accueil LGBTQIA+ cette nuit.



La ville accompagne l’association OriZon depuis 2020 avec laquelle elle a inauguré un local dédié en novembre 2021 dans le quartier de la Source. Géré par l’association, il s’agit du tout premier centre de la Réunion. Il permet notamment d’offrir un lieu d’accueil, d’échanges, de partage à toute la communauté LGBTQIA+, leurs proches et toutes les personnes souhaitant être informées. Chaque mois, ce sont près de 50 personnes qui sont accompagnées grâce à ce centre. C’est donc avec consternation que j’observe au petit matin le centre incendié et les propos homophobes tagués sur ses murs. Les services de la police municipale se sont rendus immédiatement sur place, dés, 7h30 aux côtés de la police nationale. Une plainte a été déposée, une enquête est ouverte.



La Ville travaille de manière resserrée avec les services de l’État (Police Nationale, Préfecture, Procureur de la République) pour faciliter l’enquête qui permettra d’arrêter le ou les coupables.



Je dénonce avec fermeté ces actes homophobes et discriminatoires. La ville mettra tout en œuvre pour que cette violence ne reste pas impunie. A Saint-Denis, ville fraternelle, solidaire et unitaire, je prône l’égalité et l’équité pour tous, quelle que soit son orientation sexuelle. Maintenons ensemble l’union de la dernière marche des visibilités, où nous étions près de 3000 à marcher en coeur pour la liberté de tous.



J’adresse et réitère tout mon soutien aux membres de l’association et toute la communauté LGBTQIA+.



Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis



Giovanni Payet (pour La Voix citoyenne - La Réunion) s'est aussi exprimé par voie de communiqué : Dans la nuit en plein cyclone, le centre LGBTQIA+ de Saint-Denis dans le quartier de la Source a été brulé. Une nouvelle fois, un signal fort de haine contre la communauté LGBTQIA+ a été envoyé.



Au-delà de l’incompréhension et de la colère que nous pouvons légitimement ressentir, la Voix citoyenne – La Réunion témoigne une fois de plus de toute sa sympathie et de son soutien indéfectible aux salariés, aux membres et aux utilisateurs du seul centre de l’île et de l’Océan indien dédié à l’accueil, à l’échange et à l’accompagnement des personnes LGBTQIA+ et de leur entourage.



Comme le rappelle les chiffres du ministère de l’intérieur en 2021, le nombre de crimes et délits « anti-LGBT+ » enregistrés est en hausse de 28 %, et celui des contraventions de 16 % par rapport à 2020. Ces chiffres témoignent de la persistance des actes de violences physiques et verbales dans notre société et du courage des victimes à porter plainte contre leurs agresseurs.



A La Réunion, des associations produisent actions quotidiennes pour rendre visible et faire reconnaître les droits des personnes LGBTQIA+ et leur émancipation. Elles luttent pour dénoncer le poids des traditions, les stéréotypes, les discriminations et les injustices.



Nous sommes reconnaissants envers ces citoyen.ne.s engagées dans les associations qui font vivre ce centre, symbole d’interculturalité, de liberté, de fraternité. Nous restons à vos côtés dans ces moments difficiles.



En fidélité avec à nos valeurs d’inclusion et de respect, nous continuerons à soutenir avec vigueur les revendications des associations LGBTQIA+ qui portent sur le respect des droits humains.



Nou tout ansamb, nou tien bo, no larg pa

Nou tout ansamb pou la justice, l'égalité et la fraternité !



Le préfet de La Réunion, Jérôme FILIPPINI, condamne fermement les inscriptions à caractère homophobe et l'incendie du centre LGBT+ de l'océan Indien survenu dans la nuit du 20 au 21 février 2023. Ces actes ne seraient être tolérés et les services de l’État resteront pleinement mobilisés pour lutter contre tous les actes et les discours de haine, quelle que soit l'origine ou l'identité des personnes.

La lutte contre l'homophobie est l'une des priorités du comité opérationnel de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (CORAH). Cette instance, présidée par le préfet, sera prochainement réunie afin de définir les nouvelles actions à mettre en œuvre.

Le préfet tient à remercier les pompiers et la police nationale pour leur intervention rapide sur place ayant permis d'éteindre l’incendie, sécuriser les lieux et de procéder aux premières constatations. Christine TORRES, sous-préfète à la cohésion sociale et à la jeunesse, s'est rendue en fin de matinée sur place afin de constater les dégâts et pour soutenir les salariés et bénévoles de l'association, en présence du représentant de la mairie de Saint-Denis.

Pour rappel, le centre LGBT+ de l'océan Indien, situé sur le quartier de La Source à Saint-Denis, est géré par l'association ORIZON et vient en aide aux personnes de la communauté LGBT+ notamment victimes d'exclusion. Le préfet de La Réunion condamne fermement :