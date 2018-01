Courrier des lecteurs

​Le cannabis, et moi, et moi, et moi…..



Ce sujet se veut une interrogation. La question : il est question de légaliser, pour les usagers, le cannabis pour mieux le combattre à la source. Etes -vous convaincu de cette mesure ? Sachant que nos jeunes y sont favorables alors qu’il est reconnu que le fumer réduit leur QI de 8 %., que cela n’empêchera pas l’économie souterraine, ni l’orientation vers des drogues dures.



Je lance le débat. Je donnerai mon avis en fin d’interrogation.

Alain NIVET