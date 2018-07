​Le boom des "Escape Game", ces jeux d’enquêtes grandeur nature

Le concept: Tenter de résoudre une enquête grandeur nature, en costume d’époque, le tout guidé par un maître du jeu qui laisse filtrer des indices tout au long de la partie.



Les joueurs sont lâchés dans une salle parsemée d’indices, qui permettent pour la plupart de débloquer des pièces secrètes et pouvoir ainsi s’échapper.



Les scénarios sont bien rodés et à thèmes et les indices ainsi que les costumes sont déclinés sur ces thématiques.



Créé en 2006, le concept de l’Escape Game grandeur nature a débarqué à la Réunion en 2016. Contrairement à beaucoup de tendances, le concept ne vient pas des Etats-Unis mais du Japon.



À l’époque, il se jouait sur ordinateur, puis en ligne et fort de son succès, il été adapté grandeur nature.