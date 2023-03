A la Une .. ​Le billet d'humeur de Mohamed Aït-Aarab : "Le roi est nu"

L’arrogance ne peut jamais tenir lieu de ligne politique. Et surtout le président semble avoir perdu la main. Par Mohamed Aït-Aarab - Publié le Lundi 20 Mars 2023 à 10:09

Celui qui voulait révolutionner la vie politique, faire exploser les cadres traditionnels, mettre fin à l’opposition droite-gauche, le chantre du “en même temps”, semble de plus en plus déconnecté des réalités quotidiennes des Français.

Celui qui, en 2017, avait flairé le besoin de modernité du pays est, aujourd’hui, prématurément usé et vieilli. Et surtout il recourt à des tactiques politiciennes qui - on pouvait du moins l’espérer - appartiennent à un autre âge.

Comment le président a-t-il pu penser un seul instant que des petits arrangements avec “Les Républicains” allaient permettre de faire passer une réforme qu’une très grande majorité de Français rejette ?

La promesse de réforme, de changement que portait le Macron de 2017 appartient bel et bien au passé. Mais après tout, les promesses n’engagent que ceux qui y croient (dixit feu Charles Pasqua, uin expert en la matière).

En cette année 2023, une fois tournée la page des élections présidentielles et des slogans aguicheurs auxquels seuls les naïfs ont cru (« Avec vous », disait l’affiche de campagne macronienne), nous avons retrouvé un président des riches, hautain et méprisant, mais surtout un homme politique qui suscite la défiance.



Pendant le premier quinquennat, Emmanuel Macron s’est appliqué, méthodiquement, à casser les corps intermédiaires. La crise politique ouverte par le recours, jeudi dernier, au 49.3 - « ce vice démocratique », pour reprendre l’expression du leader de la CFDT, Laurent Berger - n’est que la conséquence d’une pratique politique solitaire, jupitérienne et qui ne doute jamais.

Selon un sondage récent, 88% des Français pensent que nos gouvernants prennent de mauvaises décisions. Et la moitié estime que cela est fait sciemment. En d’autres termes que les hommes et femmes au pouvoir n’ont aucun souci du bien public, que les élites trahissent le peuple et ses aspirations.



On voit bien sur quoi peut déboucher une telle polarisation de la société entre des citoyens confrontés à des difficultés de plus en plus grandes (l’hôpital est en lambeaux ; l’éducation totalement abandonnée, ne répond plus à sa mission citoyenne, etc.) et une aristocratie politique et économique juchée sur ses privilèges. À l’exemple de Patrick Pouyanet, PDG de TotalÉnergies qui, après une augmentation de son salaire de 51,7% en 2022 (pour atteindre 5 944 129 €) aura droit à un nouveau coup de pouce de 10% en 2023. Il est vrai qu’avec le taux d’inflation actuelle, M. Pouyanet doit avoir quelques soucis pour boucler les fins de mois.

Après avoir menti pendant des semaines sur une réforme scandaleusement inégalitaire (rappelez-vous les 1200€ pour tous les retraités, actuels et à venir), que peuvent faire nos gouvernants pour sortir de l’impasse politique dans laquelle ils se sont engagés ? En premier lieu retrouver un peu d’humilité, le sens du dialogue et la primauté du bien public !