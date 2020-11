Revenir à la Rubrique CASUD ​Le Tribunal Administratif de La Réunion confirme les élections des vice-présidentes et vice-présidents de la CASUD

Le jeudi 8 octobre 2020, le Tribunal Administratif de la Réunion avait confirmé l'élection d'André Thien Ah Koon en tant que Président de la CASUD suite à un recours déposé par Mme Nathalie Bassire et Messieurs Patrick Lebreton et Olivier Rivière.



Ce mardi 17 novembre 2020, le Tribunal Administratif de la Réunion a cette fois-ci confirmé les élections de mesdames Payet-Turpin France-May, Turpin Catherine, Robert Evelyne et de messieurs Maunier Daniel et Thérincourt Jean-Pierre en tant que vice-présidentes et vice-présidents de la CASUD et réaffirme qu'il n'y a eu aucune irrégularité ou manœuvre frauduleuse.



En effet, lors du Conseil Communautaire de la CASUD du 21 août 2020 avaient été élus :

4ème vice-président : M. Landry Christian (Saint-Joseph)

5ème vice-présidente: Mme Courtois Vanessa (Saint-Philippe)

6ème vice-présidente: Mme Payet-Turpin France-May (Le Tampon)

7ème vice-président: Mme Turpin Catherine (Le Tampon)

8ème vice-président: M. Huet Henri-Claude (Saint-Joseph)

9ème vice-président: M. Maunier Daniel (Le Tampon)

10ème vice-présidente: Mme Grosset-Paris Marie-Isabelle (Entre-Deux)

11ème vice-présidente: Mme Javelle Blanche Reine (Saint-Joseph)

12ème vice-président: M. Thérincourt Jean-Pierre (Le Tampon)

13ème vice-président: Mme Robert Evelyne (Le Tampon)

14ème vice-président: M. Mussard Harry (Saint-Joseph)



Suite à ces différentes élections, Mme Stéphanie Branchet avait demandé l'annulation des élections -uniquement- des vice-présidentes et vice-présidents du Tampon. Le Tribunal Administratif lui a donc donné tort mardi dernier en confirmant la validité de celles-ci.



Pour rappel, Messieurs Valy Bachyl, Hoarau Jacquet et Gastrin Albert avaient été élus 1ᵉʳ, 2ᵉ et 3ᵉ vice-présidents de la CASUD lors du conseil communautaire du 16 juillet 2020 et avaient également vu leurs élections confirmées par le juge administratif.





