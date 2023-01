La grande Une ​Le Top des communes de La Réunion qui perdent des habitants

L’INSEE a dévoilé le bilan démographique de La Réunion il y a quelques jours. La population totale est en augmentation mais certaines communes ont vu leur nombre d’habitants chuter ces dernières années. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 4 Janvier 2023 à 05:58

L’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) a publié il y a moins d’une semaine le recensement de la population réunionnaise arrêtée au 1er janvier 2020. L’île compte 863.000 habitants avec une croissance d’environ 3.400 personnes par an sur la période de 2014 à 2020.



Le Nord de La Réunion connaît une forte progression de sa population mais l’Ouest de l’île perd beaucoup de résidents au fil des années. L’INSEE précise que la croissance globale à La Réunion est portée par le solde naturel (des naissances plus nombreuses que les décès) mais l’Ouest voit ses habitants choisir d’autres micro-régions ou quitter le département.



Les données publiées par l’institut permettent de dresser un classement des communes de La Réunion qui connaissent la plus forte baisse de leur population municipale. Voici donc le classement des villes les moins attractives de l’île.

Infogram

Le Port la plus impopulaire



La commune du Port est celle qui connaît la baisse la plus drastique de sa population : -1,5% de résidents entre 2014 et 2020. C’est environ 3.000 habitants en moins sur cette période. La baisse est moins importante que sur la période précédente (de 2009 à 2014) mais la commune portuaire prend la première place de ce triste classement.



Sainte-Rose, qui se trouve en deuxième position, a connu un exode important de 2014 à 2020 avec une évolution moyenne annuelle de -1,2% contre -0,3% entre 2009 et 2014. La ville de Trois-Bassins complète le podium et voit aussi la baisse de sa population s’accélérer ces dernières années.



La situation de la commune de Saint-Benoît attire aussi l’attention. Alors qu'elle était la première ex-aequo (avec Sainte-Marie) en matière de croissance de la population entre 2009 et 2014 (+1,7%), la tendance s'est totalement inversée et une baisse est observée entre 2014 et 2020 (-0,3%).



