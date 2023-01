​Le Top des communes de La Réunion où la population augmente le plus

Les communes qui gagnent le plus d’habitants



La Plaine-des-Palmistes est donc la commune qui connaît la plus forte progression de sa population sur 5 ans (2014 à 2020) avec un solde positif de 2,1% en moyenne chaque année. Mais la hausse est moins marquée que sur la période précédente (+3,2% entre 2009 et 2014). Sainte-Suzanne et l’Entre-Deux complètent le podium.



Saint-Denis se trouve à la quatrième place du classement des progressions. Mais le chef-lieu, qui est la plus grande commune des Outre-mer, est la ville qui compte le plus de nouveaux habitants à La Réunion sur la période : 8.359.



La croissance continue de Saint-Denis est expliquée par l’arrivée des “nombreuses personnes s’y installant pour étudier ou travailler dans l’agglomération dionysienne”, précise l’INSEE.



Dans le bas du tableau, on retrouve Saint-Louis et Saint-André (+0,3%) et Les Avirons (+0,2%) qui voient toutes les trois leur taux de croissance chuter par rapport à la période précédente.