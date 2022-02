A la Une . ​Le Tampon : Victime de la montée des eaux, une mère a tout perdu

Après avoir été traînée par les eaux sur plusieurs mètres, une habitante de Bras de Pontho au Tampon a tout perdu durant le passage du cyclone Batsirai. Ses quatre enfants lancent un appel à la solidarité. Par Sophie Fontaine - Publié le Vendredi 4 Février 2022 à 17:08





La nuit dernière, alors qu’elle était en ligne avec l’une de ses filles, Gélita, Marie Paule s’inquiétait de la montée des eaux devant son domicile. Elle indique à celle-ci que le réseau téléphonique est mauvais et que les conditions se dégradent.



Depuis la métropole, Gélita décide de joindre les secours pour venir porter assistance à Marie.



La ravine Bras de Pontho est en effet sortie de son lit, emportant tout sur son passage. Marie-Paule est traînée par les eaux sur près de 200 mètres avant d’être secourue, relatent ses enfants.



"Sa maison a été dévastée"



La mère de famille a pu être transférée au centre d'hébergement du 23ème km au Tampon par les pompiers.



Choquée et désemparée, la mère de famille est hospitalisée. En revanche, sa maison a été dévastée par la montée des eaux de la ravine Bras de Pontho.



“Notre maman a tout perdu. (...) Sa maison a été dévastée", déplorent ses enfants, Gélita, Lilian, Romain et Alyson.



