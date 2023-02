A la Une . ​Le Tampon : Il jette une tortue vivante sur sa mère aveugle

Un Tamponnais a été condamné à 10 mois de prison pour des menaces de mort sur sa mère et son frère. Le tyran domestique faisait vivre un calvaire à sa famille depuis longtemps. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 8 Février 2023 à 16:08

Bien qu'il ait interdiction d'aller chez sa mère suite à une décision de justice, Dayan n'hésite pas à s'inviter au domicile familial.



Dimanche dernier, c'est alcoolisé qu'il est arrivé chez elle. Le ton est monté pour un steak mal cuit et il s'est saisi d'un couteau pour menacer de tuer son frère. Comme à chaque fois, la mère et le frère, encore mineur, prennent l'habitude de sortir, car ils savent qu'il est "dangereux quand il a bu".



Des violences répétées depuis tout jeune, obligeant à placer son frère pour le protéger. Il est également jugé pour avoir jeté une tortue vivante sur ma mère. "Je ne l'ai pas touché", se défend Dayan.

L'avocat de la mère, Me Frédéric Hoarau, explique que sa cliente demande le "coeur gros" que le tribunal renforce les mesures d'éloignement.



La dangerosité du prévenu ne fait aucun doute pour la procureure. "Son frère a peur de rentrer un jour de l'école et de découvrir sa mère assassinée", souligne la parquetière. Elle requiert une peine de 8 mois ferme et l'interdiction de contact avec sa famille.



Il est finalement condamné à une peine de 10 mois de prison, dont 4 avec un sursis probatoire renforcé. Il a interdiction d'approcher de sa famille pendant 2 ans.



