​Le SIDÉLEC Réunion et ses partenaires inaugurent un micro-réseau mutualisé 100% solaire à Roche Plate

La mini centrale solaire alimente trois familles et entre dans un cadre expérimental. D’une capacité d’autonomie de 5 jours, le micro-réseau de Roche Plate permet aussi d’expérimenter la gestion autonome par l’usager, de sa consommation d’électricité et d’éviter l’utilisation des énergies fossiles.



« La centrale photovoltaïque mutualisée est d’une puissance totale de 7 280 Wc pour une capacité de stockage de 2 x 24 éléments de batterie de type OPZS Solar (1 320 Ah en C120 sous 48V) » nous explique Nicolas Verdier, Pilote du projet Électrification de « Mafate Village Solaire » pour le SIDÉLEC Réunion.



À travers ce projet global d’électrification du site isolé Mafate, le syndicat intercommunal sécurise la fourniture en électricité d’un site non connectée au réseau électrique des bas. En effet, devant faire face aux phénomènes climatiques de plus en plus intenses, les bénéficiaires ont à présent 5 jours d’autonomie énergétique en cas de d’absence de soleil, le site étant alimenté en électricité uniquement par des panneaux solaires.



Cet ouvrage fait aussi partie d’un programme de recherche de l’Université, financé par le FEDER et qui s’intitule « Promouvoir les projets de recherche et d'innovation contribuant à une meilleure efficacité énergétique et à la valorisation des énergies renouvelables ».