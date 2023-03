A la Une . ​Le Ramadan débute ce vendredi à La Réunion

Le mois sacré de l’islam débute officiellement ce vendredi. Pour l’ensemble de la communauté musulmane de l’île, c’est le début d’une période de piété, de charité et de frugalité. Par NP - Publié le Vendredi 24 Mars 2023 à 06:00

Les yeux des croyants étaient rivés vers le ciel mercredi hier soir, durant la nuit de doute. Le croissant de lune n'avait alors pas été observé a annoncé officiellement le Comité Lune Réunion. Le Ramadan 1444 du calendrier hégirien débute donc ce vendredi 24 mars pour les milliers de croyants de l’île.



Le Ramadan, qui constitue le quatrième pilier de l'Islam, est un mois sacré. Il commémore la révélation du Coran au prophète Mahomet.



Durant toute cette période, les croyants respectent un jeûne strict. Ils s'abstiennent de manger, de boire et de fumer du lever au coucher du soleil.

Traditionnellement, les familles se rassemblent au coucher du soleil pour rompre le jeûne ensemble durant la période du Ramadan.



Ce mois sacré est aussi celui de la piété, de la charité et de la frugalité pour l’ensemble de la communauté, où les fidèles du monde entier sont invités au recueillement et au contrôle de soi et à effectuer des actes pieux et des bonnes actions pour se rapprocher de Dieu.



Durant ce grand mois béni de Ramadan, la Grande mosquée de Saint-Denis lance par ailleurs un appel à la générosité pour le financement de plusieurs projets tels que la création d'une salle de prière et la réhabilitation de l'école médersa du Moufia, l’acquisition d'un terrain jouxtant la salle de prière de la rue de Montreuil, la couverture de l'aile gauche et travaux de mise aux normes de la mosquée Noor-E-Islam ou encore les travaux d'étanchéité et de peinture de la mosquée des Lataniers.



La fin du ramadan sera ensuite marquée par l’arrivée de la nouvelle lune qui débutera la célébration de l'Aïd el-Fitr.