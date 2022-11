A la Une . ​Le Rallye du Var 2022 au goût amer de Réhane Gany

C’est évidemment un sentiment de déception qui a étreint Réhane Gany en début de deuxième étape lors du Rallye du Var 2022, dernière manche de la Stellantis Motorsport Rally Cup. Alors qu’il réalisait une entame de rallye parfaite, la mécanique en a décidé autrement et la Peugeot 208 GT Rally 4 a été contrainte à l’abandon. Par NP - Publié le Dimanche 27 Novembre 2022 à 18:24

Au terme des cinq premiers chronos disputés, tous les voyants étaient au vert avec un sans faute et cinq temps scratch consécutifs qui lui permettaient de compter 17s d’avance sur son concurrent titre. Malheureusement, "une dizaine de kilomètres après le départ de Gonfaron, en pleine ligne droite on a subi une perte de puissance totale." L’équipage s’arrêtait alors sur le bord du tracé en sécurité sans un échappatoire. "Impossible de repartir, le moteur avait serré", indiquait le pilote.



De retour au parc, Réhane confirmait son abandon en se montrant évidemment déçu: "Nous avons fait une très belle saison et j’ai vraiment franchi plusieurs étapes. Je n’avais jamais été contraint à l'abandon depuis mon arrivée dans cette coupe et cela arrive au plus mauvais moment. On était vraiment très bien avec la voiture mais ça fait partie des sports mécaniques. Nous n’avons de toute façon pas d'autres choix que d’accepter."



Réputée fiable, les abandons pour casse moteur sont rarissimes avec ces Peugeot 208 GT Rally 4 mais Réhane tenait à féliciter et remercier l’équipe qui l’a assisté toute la saison.



"Le lycée Saint Vallier a fait du super boulot toute cette année, ils se sont démenés pour me permettre de rouler et progresser tout au long de la saison. Je serai parvenu en Finale mais la mécanique ne m’a pas permis de défendre ses chances jusqu’au terme. Je tiens à féliciter Léo pour son titre. Il aura été un adversaire redoutable qui m'aura permis et obliger à hausser mon niveau."



Place maintenant à la trêve hivernale dans l’hexagone alors que le pilote pourra se ressourcer à La Réunion en plein été austral. Interrogé quant à ses souhaits et objectifs pour l’an prochain, Réhane déclarait : "Pour le moment, il faut d’abord encaisser cet abandon. La saison est terminée et nous profiterons de la pause pour prendre une décision. En tous cas, hors de question d'en rester là avec tout ce que j’ai appris cette année encore."



La saison 2022 en SMRC est donc terminée et Réhane peut néanmoins se féliciter du titre honorifique de vice-champion à l’âge de seulement 21 ans. A cet âge, le champ des possibles est totalement ouvert…