​Le Président se fait épingler par un internaute ..j'adhère !

Voici ce qu'il écrit :



"Le Président Macron a énuméré les Régions métropolitaines d'où étaient originaires les jeunes braves soldats de la Libération 1944 ,regrette qu'il n'ait pas cité les autres régions, pays ultramarins par leurs noms. Dommage quelques mots, quelques secondes de plus. La BIENVEILLANCE Mister Président !"



Je lui réponds aussitôt, sans polémique, en reconnaissant qu'il s'agissait surtout de la bataille de Normandie : Les oubliés !



Oui il est d'ordinaire bien plus bienveillant! Quand il s'agit de faits présents qui peuvent lui apporter une plus-value de popularité. ..avec lui, on ne sait jamais si son empathie est authentique ou d'utilité. .en Politique c'est souvent comme ça. Sur le plan personnel je ne me prononce pas je le fréquente pas.