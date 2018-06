​Le Président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, rencontre la ministre des Outremers

Le Président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, a rencontré ce jeudi 21 juin la ministre des Outremers Annick Girardin, afin de discuter des contrats de convergence et du contenu du Livre bleu issu des assises de l’Outremer.



Au cours de cet entretien, plusieurs dossiers essentiels au développement économique du département ont été abordés. La question du rééquilibrage du territoire a été évoquée avec le lancement de grands chantiers comme celui de la Route des Hauts de l’Est et celui d’une meilleure irrigation des terres agricoles de l’Est. Le Président du Département et la Ministre des Outremers ont aussi échangé sur les enjeux démographiques, et notamment sur le sujet sensible du vieillissement de la population réunionnaise. Cyrille Melchior a réaffirmé son souhait d’activer dans ce secteur tous les outils nécessaires à la création d’emplois. Autre sujet examiné, la consolidation des filières agricoles et la mise en œuvre des moyens nécessaires permettant aux agriculteurs réunionnais de toucher davantage de marchés extérieurs et d’écouler leur production.



"Il était important d’avoir ce temps d’échanges avec la Ministre des Outremers pour discuter de ces dossiers. Je suis satisfait car les projets réunionnais ont eu une écoute favorable" conclut Cyrille Melchior nouvellement nommé Président de la Commission Outremer à l’Assemblée des Départements de France (ADF).